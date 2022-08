ACatalunya, l’onada de calor ha deixat fins ara 16 víctimes mortals i per desgràcia tant la comarca com la nostra ha viscut el seu impacte més directe en aquests últims dies, amb uns focs que feia dècades que no presenciàvem. Tenim al davant un repte majúscul, amb un canvi climàtic que continuarà els anys vinents.

Davant d’unes onades de calor que segurament seran més recurrents i perllongades en el temps, com a Fem Manresa vam presentar una bateria de propostes, molt de mínims i perfectament assumibles, per intentar pal·liar les onades de calor que ens venen a sobre. Però més enllà del que es va aprovar i el que no, durant la discussió de la moció va sortir un tema que crec que és compartit per qualsevol manresà o manresana: A Manresa falten piscines públiques.

Actualment, Manresa té uns equipaments insuficients, on només disposem d’una piscina municipal d’estiu «molt petita», amb una entrada que costa set euros per dia, i que a més té funció de piscina esportiva, no lúdica, sense una entrada directa per la gent que no sigui sòcia de les piscines. No és lògic ni just que Manresa disposi d’uns equipaments entre 5 i 20 vegades inferiors per capita als d’altres municipis de la comarca.

Cal explorar noves opcions per engrandir l’escassa oferta actual de piscines d’estiu a la ciutat i és aquí on la idea d’una ampliació de les instal·lacions actuals de les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella pot aportar solucions a la problemàtica actual.

Aprofitant els canvis que es portaran a terme a la zona amb la posada en marxa del projecte de la fàbrica nova i estant situades en una ubicació molt cèntrica de la ciutat i ben connectada amb transport públic, la idea d’ampliar les piscines municipals que, a més a més, compti amb uns accessos per a les persones no sòcies i amb zones d’aigua lúdiques, té més sentit que mai.

També s’ha de dir que arran de donar-se a conèixer la notícia que el Club Tennis Manresa es troba en una situació econòmica crítica després de ser presidit per Anjo Valentí, s’obre una escletxa que pot significar una oportunitat per a la ciutat a l’hora d’ampliar l’oferta actual de piscines lúdiques i públiques, podent passar de ser una piscina que només podien anar-hi els socis del club a poder estar oberta a tota la ciutadania.

Tampoc podem oblidar les piscines d’estiu previstes a l’entorn del parc de l’Agulla un cop aquest s’ampliï, segurament si ve no seran unes piscines d’estiu pròpiament dites, sinó una versió bastant més naturalitzada, aquestes també poden servir per ajudar a millor la problemàtica en qüestió.

Quan parlem del dret a una vida digna, parlem també que tothom, sense cap mena d’excepció pugui refrescar-se i que gaudir de l’aigua en un temps on canvi climàtic encara accentuarà més les diferències. L’ampliació de l’oferta actual de piscines farà de Manresa una ciutat més fresca durant les èpoques més caloroses, però també en farà una ciutat més justa tot l’any