Hi ha una guerra i per això s’ha d’estalviar energia

Quan el Govern espanyol emet un decret que obliga tothom a estalviar energia també ens diu, d’una forma més subtil, que estem en guerra. No aquí, és clar. I esperem que continuï així. Però molt a la vora. I resulta que un dels països implicats és un dels grans exportadors de, per exemple, gas i matèries primeres que se’ns han fet imprescindibles en aquest món que hem construït. Perquè de guerres n’hi ha d’altres. Al Iemen, per exemple, però ens importa un rave perquè no tenen ni gas, ni petroli. Jo no sé si el Govern central ho ha fet bé o no a l’hora d’anunciar les mesures. Però sí que crec que no s’hi han lluït. Per temes de feina he tingut l’oportunitat de parlar-ne amb comerciants de Manresa i pràcticament tots coincidien en tres coses. La primera és que evidentment cal estalviar energia. És caríssima i hem d’anar cap a un món més sostenible tant sí com no. La segona és que no sabien gaire què havien de fer. I la tercera és que el que avui era blanc l’endemà ja era un blanc trencat. Total, que cadascú posarà el termòstat de l’aparell de l’aire condicionat com bonament pugui o li sembli segons si un és més fredolic o no. No pot ser que un dia el govern anunciï el decret i escampi que l’aire haurà d’estar a 27 graus com a màxim a l’estiu i 19 a l’hivern. Que al cap de dos la ministra per a la Transició Energètica, Teresa Ribera, digui en una entrevista en una ràdio que la temperatura a bars i comerços hauria de ser del voltant de 25 graus: el voltant de 25 poden ser 26 o 24, i fins i tot en podrien ser 23. I ahir ho va reblar dient que no creu que d’entrada s’imposin multes. Si no ho sap ella, qui ho ha de saber ? I una última cosa. Temo molt que això només és el començament. Amb tantes coses que passen, aquest segle XXI ja s’està fent vell, que deia un. Perquè aquest estiu estan passant moltes coses. Com que Pilar Rahola ha tornat a organitzar una bacanal a Cadaqués. Aquest cop sense Puigdemont ni Josep Lluís Trapero cantant, però amb bany a la piscina amb crits d’independència inclosos. Una imatge fresca profusament escampada per les xarxes. Cap problema, però no calia. O la mort d’Olivia Newton-John. Els joves potser no deuen saber gaire qui és, però segur que els sonen les cançons de Grease o Xanadú. Les han ballades i tot. O que aquest estiu hi ha hagut un sopar de chicas on algunes d’elles anaven amb vestit curts. Qui creieu que eren, les chicas? Doncs l’heu encertat. La reina Sofia, la reina Letícia i les seves filles, Elionor i Sofia. Els vestits que duien arrasen. I segur que estalvien energia.