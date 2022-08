Manxaires pressupostaris

Dos i dos fan quatre. Si la despesa de personal de l’Ajuntament de Manresa creix 6,3 milions d’euros en un any, cal un increment semblant en els ingressos. El pla financer que el consistori ha enviat al ministeri d’Hisenda (vegeu Regió7 de dilluns) diu que la despesa en funcionaris i empleats passarà de 35 milions aquest any a 41,3 milions l’any que ve. Un increment del divuit per cent. Un salt endavant considerable i que lliga malament amb les previsions de recessió. Si la plantilla costa sis milions més, hi ha tres maneres de compensar-ho. Una és retallar en altres despeses, però les retallades estan mal vistes en un any electoral. Una altra és tancar l’exercici amb pèrdues i anar a demanar diners als bancs, però ni el ministeri ni les conviccions de l’equip de govern municipal no ho admetrien. I la tercera és fer una previsió d’ingressos prou alta per equilibrar el full de càlcul. Així, les dades enviades a Hisenda anticipen que els ingressos corrents creixeran vuit milions d’euros, que és un augment del nou per cent. I dins dels ingressos, els procedents dels impostos directes i indirectes tindran un increment global del deu per cent, que es transforma en un dotze per cent en l’impost sobre els bens immobles, l’IBI; per alguna cosa és la principal font de diners dels ajuntaments. L’IBI és l’antiga contribució, i hi ha tres maneres de recaptar-ne més: que la ciutat creixi i es facin moltes noves edificacions; que es dugui a terme una revisió del cadastre per aixecar el valor teòric dels immobles (i això repercuteix en altres impostos); o augmentar els tipus del tribut. De les tres, només el creixement urbà no és lesiu per als actuals contribuents. La ciutat tindrà un dotze per cent més de propietats immobiliàries l’any que ve? Alhora, hi haurà un esclat econòmic que justifiqui un augment del 25% en la recaptació per l’impost d’activitats econòmiques? O han endollat la manxa de la bicicleta a l’ordinador per inflar el càlcul? Ja ens ho explicaran.