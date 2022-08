Somies, aranya?

Un estudi publicat aquesta setmana a la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences suggereix que la petita aranya saltadora no només dorm durant una part de la nit sinó que, a més, ho fa amb fases REM com les dels humans. Les filmacions mostren que, tot i que no poden tancar completament els seus vuit ulls perquè no tenen parpelles, els posen en un estat inactiu i, de forma periòdica, fan petits moviments aparentment involuntaris amb les potes, perfectament assimilables als que fem els humans amb les parpelles o les puntes dels dits. Fins ara s’havien trobat indicis que alguns mamífers, els pops i alguns ocells dormen amb el que anomenem son REM, però mai no s’havia documentat en aràcnids. La pregunta inevitable que cal fer-se és: si els humans somniem quan entrem en fase REM... les aranyes somien? En què? Philip K. Dick es preguntava a la novel·la que va inspirar Blade Runner allò de «Els androides somnien en ovelles elèctriques?». Allò era el 1968. Avui, cada nou pas de la ciència roba als humans una mica de la nostra suposada excepcionalitat. Els filòsofs antics que veien en els somnis una finestra oberta a l’ànima potser haurien de concedir que les humils aranyes saltadores tenen tanta ànima com ells, com nosaltres, o com el Papa de Roma. O sigui, potser gens.