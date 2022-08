La normativa sobre climatització dels espais públics aprovada per reduir el consum d’energia va entrar en vigor ahir i, si ho hem de jutjar per l’efecte que ha causat en els comerços, principals receptors de la nova regulació, hem de concloure que l’Executiu de Pedro Sánchez ha muntat un festival de confusió, crítiques i brindis al sol. Certament, l’objectiu perseguit és plausible i necessari, però un executiu ha d’aconseguir que les seves instruccions arribin, siguin clares, siguin enteses encara que no tothom hi estigui d’acord, i els administrats tinguin la sensació que l’Estat està en condicions de fer-les complir i que ho farà. Altra cosa no és seriosa. Altra cosa és pròpia de països de pandereta. Ahir, la vivència del comerç amb el qual va parlar aquest diari era la pròpia d’un país desmanegat. Perquè tothom es queixava, tothom feia el que li semblava, i tothom sabia que l’administració no està en condicions d’imposar-li el contrari. Ni tan sols els ajuntaments, que a més estan en mode vacances com si el món s’hagués aturat, no transmetien una imatge de rigor. Hauria estat molt millor ordenar el que realment es pot controlar i, la resta, deixar-ho en recomanacions ben argumentades.