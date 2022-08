El termòstat que val és la pell

Ahir a dos quarts de tres de la tarda feia més calor a Solsona (34 graus) que al front marítim de Barcelona (32 graus), però a la capital la gent que era al carrer s’ho passava més malament. La raó no és cap misteri: a Barcelona hi havia molta més humitat que a Solsona. En aquesta l’índex era baix, d’un 26%, i en aquella s’enfilava fins el 60% a la zona de la Ciutadella. La combinació de calor i humitat produeix l’anomenada sensació tèrmica, o temperatura de xafogor, que expressa la dificultat real de l’organisme humà (i de molts altres animals) per refredar-se a través de l’evaporació de la suor, més difícil com més elevada és la humitat ambiental. Per això ahir a aquella hora la temperatura del termòmetre i la de sensació a Solsona eren la mateixa, 34 graus, mentre a Barcelona, amb una temperatura de l’aire dos graus menor, la de xafogor s’elevava fins els 37 graus.

Per què els explico això? Doncs per argumentar que una norma d’estalvi energètic està mal enfocada si només es fixa en la temperatura i ignora la humitat. Ahir al migdia, a Solsona, un sistema d’aire condicionat havia de gastar més energia per assolir els 27 graus que un de Barcelona. Però un cop assolida aquesta xifra, la gent de Barcelona continuaria passant més calor. Per aconseguir un confort equivalent, a Solsona podrien situar el termòstat en els 28 graus i a Barcelona l’haurien d’abaixar per sota dels 26 graus; així en tots dos casos la sensació tèrmica se situaria en els famosos 27 graus del decret ministerial. Els barcelonins s’estimen més la calor seca de les comarques interiors que la xafogor enganxifosa de la seva ciutat, i als de terra endins ens fa molta mandra baixar a la capital en els mesos d’estiu, perquè ens sentim com en una sauna. Quan diuen que 27 graus és una temperatura acceptable per a la gent que treballa asseguda, o per als passadissos d’un centre comercial, i no introdueixen la correcció de la humitat, estan ignorant la realitat de la pell humana.