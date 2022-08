consens a bagà

La plaça porxada de Bagà és un espai singular, una de les places amb més personalitat de la comarca i un segell d’identitat del municipi, que cada cop té un paper més important com a localitat turística i li resulta molt útil tenir una imatge identificadora i suggeridora, fàcil de reconèixer. No tots els pobles en tenen una. Per això qualsevol intervenció urbanística que s’hi vulgui fer ha de ser plantejada amb molta cura. El govern baganès ha aprovat el primer tràmit d’una reforma de la plaça que té només un vot de marge al consistori i que va fer sortir al carrer un centenar de veïns que van voler fer-se presents el dia de la votació per expressar la seva inquietud per la reforma prevista. El govern al·lega amb raó que la tramitació permet la participació dels veïns i que tothom podrà fer valer els seus arguments. Però sabem que el mecanisme formal d’una tramitació urbanística és massa esquerp i especialitzat per ser l’àmbit d’una veritable participació. El govern municipal hauria d’aprofitar el tràmit per trobar el màxim consens. L’espai emblemàtic del poble no hauria de dividir-lo i no hauria de ser qüestionat per una part important dels residents.