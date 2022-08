Ho fa tan «malamente» la Rosalía?

El seu últim tema, Despechá, ha tornat a obrir l’etern debat sobre la Rosalía i la fama que la rodeja. Hi ha qui encara pensa que el fenomen que ha creat és casual i que dels seus èxits «només mereix reconeixement Malamente». Deixant de banda els gustos musicals de cadascú, és innegable que tot el que fa la Rosalía triomfa. Ho diuen les dades. Per exemple, a Spotify, la reina de les plataformes de música en línia, la cantant de Sant Esteve Sesrovires té 26 milions d’oients mensuals, l’equivalent a més de mitja població de l’Estat espanyol. Si mirem casos concrets, el vídeo de TikTok en què va mostrar per primer cop al món Despechá va aconseguir 18 milions de reproduccions. Seguint l’efecte dominó, les xarxes es van omplir de persones ballant al ritme del seu tema més nou i, només a TikTok, ja hi ha 604.000 vídeos amb aquesta cançó. I el més sorprenent, que converteix aquest tema en un fenomen inèdit, molts d’aquests van gravar-se abans que la cançó existís oficialment. Encara que sembli estrany, la Rosalía va aconseguir, avançant només 30 segons de la cançó, que tothom la cantés abans que aquesta fos publicada a cap plataforma musical. Fets com aquests evidencien que la fama de la Rosalía no és fruit d’una casualitat. Darrere dels èxits hi ha una estratègia de comunicació sublim que es basa a crear campanyes sense precedents. Per entrar en matèria, centrem-nos en l’era Motomami, el seu últim disc. La Rosalía va presentar-lo mitjançant un concert virtual que va emetre’s a TikTok, una decisió que ja deixava intuir com seria el que vindria després. La gira Motomami World Tour ha creat una forma de fer concerts que fins ara era pràcticament impossible d’imaginar i que no agrada a tothom. Un xou on l’important és la part visual i on els ballarins semblen formar part d’un plató de televisió. Tot el que passa té un sol objectiu: fer que la gent en parli. I ho fa en un format poc habitual, amb predomini de les pantalles en vertical. Aquest aspecte, de nou, fa referència a la xarxa social de la seva confiança, TikTok. La Rosalía no només és capaç de convertir en or tot el que toca, sinó que esdevé pionera constantment, adapta formats poc usuals, ja sigui pel que fa a la música que crea o per com la posa en escena. Tornant a les converses de sobretaula, per què hem de jutjar una artista únicament per la seva capacitat d’adaptació al que estem acostumats a veure? La qüestió no és si la Rosalía es «mereix la fama que té o no», com he sentit dir algun cop, sinó entendre que la forma en què aconsegueix ser en boca de tothom la converteix en un referent avui en dia.