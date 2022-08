La mandonguilla estiuenca

Cap de nosaltres s’imaginaria la guerra ucraïnesa tancant unes setmanes per vacances. Les coses greus, importants o malèvoles no admeten pauses ni aturades burgeses. Perquè les vacances d’estiu són, entre altres coses, una mostra de les societats aburgesades, o benestants, si es vol dulcificar. Sé que són un dret laboral més dels aconseguits fa dècades. Però preguntin a un pagès o a un ramader si en fa. Si algun d’ells respon afirmativament, repreguntin per saber si en fa trenta dies sencers.

Ara podem inquirir al respecte a algun dels 17.300 usuaris de l’ajuda social a Manresa comptabilitzats l’any passat. Un de cada quatre manresans. Tres-cents cinquanta a la setmana. No me’ls imagino a sota d’una palmera caribenya o visitant els fiords noruecs el mes d’agost després d’haver passat pels serveis socials públics.

Estirant aquesta qüestió, caldria saber si aquests milers de persones conviuen amb més persones en situació precària. Si fos així, el 25% de la ciutadania que representen es multiplicaria. Forçant més l’argument, podríem concloure que la majoria de la població necessita que l’ajudin per viure, per tirar endavant en la quotidianitat o per sobreviure. Ara ve una provocació (o vàries). L’atur a Catalunya és del 10%. Per tant, en el cas manresà, i segurament és un patró de moltes altres ciutats, hi ha persones que, tot i tenir un lloc de treball legal, truquen a la porta de l’ajut. Si és així, la nostra societat està greument malalta tot i que no es produeix (de moment) cap explosió de protesta contundent. Pujo un nivell. Som en xifres d’ocupació rècord. Al conjunt d’Espanya hi ha més de vint milions de persones ocupades, una xifra mai assolida abans. Qualsevol indústria, comerç o restaurant té greus dificultats per cobrir vacants. Ocupadors de tota mena no troben personal sense importar el nivell de formació, experiència o qualificació. Convindran amb mi que aquestes dades no quadren per enlloc. Persones en dificultats i empreses sense personal. Als Estats Units, on hi ha idèntics problemes (i alguns més) el president Joe Biden va suggerir als emprenedors d’allà que paguessin més a la gent i en trobarien. Ni així ha funcionat.

Mentrestant, i tornant als hàbits dels acomodats, entre els quals m’hi compto, goso seleccionar un lloc a «l’atzar»: l’alt Berguedà. Tots els restaurants amb un certa anomenada, els populars, els més refinats i qualsevol altre responen a una trucada (si no estan molt atrafegats) amb un «ho sento» amable o no gaire. Tot ple a rebentar i sense filtres socials: locals, «nacionals», «estatals», estrangers i tota mena d’humans han colonitzat aquella zona com si no hi hagués futur al setembre.

L’estiu és època permissiva i laxa. És quan em puc permetre pensar mentre dino en una taula d’un racó (concedit per pena al setè restaurant que pregunto) si els que seuen al meu voltant són manresans. Si ho són, l’estadística els ubica com a potencials usuaris dels serveis socials d’aquesta magnífica ciutat. Destina més de cinc milions d’euros cada any a tal cosa. I a l’agost, fan vacances. Com quasi tothom.