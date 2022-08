pedagogia a litres

Els organitzadors del correaigua de Manresa, amb l’Ajuntament al capdavant, han decidit no celebrar aquest any la cercavila aquàtica i festiva que obre el programa de la Festa Major de Manresa. La raó adduïda és que en la situació de sequera que vivim el més responsable és renunciar a una activitat en la qual s’utilitza l’aigua per a un ús d’oci totalment prescindible. En altres termes, es vol que la decisió transmeti a la ciutadania la necessitat de tenir molta cura amb el consum d’un bé escàs. És una filosofia encomiable. Les activitats públiques també han de fer pedagogia. Tanmateix, aquesta pedagogia no pot fer perdre de vista que, en general, el consum dels ciutadans normals i corrents és una part petita del consum total i que, com el correaigua, que gasta el contingut d’una piscina petita, les aportacions que fan els ciutadans són importants però no són les decisives. El consum industrial i agrari, i les fuites en les conduccions, són els que fan la diferència. Cal que el ciutadà que obre l’aixeta sigui conscient del que fa, però transmetre la idea que ell és l’actor decisiu seria incorrecte. Alhora que fa pedagogia, l’administració ha d’abordar el que és realment decisiu.