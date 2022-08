Quanta raó té el meu amic Josep M. Oliva en un dels últims escrits.

Estem perdent el sentit comú i aquest malaltís disseny d’anar pintat de groc els nostres carrers amb signes intel·ligibles i suprimir aparcaments en zones no problemàtiques de la nostra ciutat ens porta a situacions esperpèntiques com el carrer Saclosa, el carrer sant Cristòfol, el carrer Súria i molts altres llocs que desesperen també als botiguers de la zona, com es varen manifestar fa un temps els del carrer Saclosa. Després hi posem torretes...

I no parlem d’una de les últimes situacions que vaig viure fa uns dies. Volia comprar unes noves postals dels admirables mosaics de la Cova i gaudir d’una visita com a bon manresà de la seva espectacularitat i com que anava direcció al Palau Firal, venia de Salelles, hi vaig anar amb cotxe. Però sorpresa, està prohibit arribar-hi amb cotxe i amés de la meva emprenyada, vaig imaginar la quantitat de viatgers, molts jubilats o gent gran que voldria visitar aquest edifici, justament aquest any, i que ha d’aparcar, suposadament, al pàrquing de pagament de la via de Sant Ignasi I pujar a peu fins a la seva entrada, ja que no hi ha altre possibilitat, ni que sigui uns minuts

Visca el suport al turisme!