Hauries d’haver fet el que jo hauria hagut de fer

La setmana passada vam veure que el gir català hauria de es tradueix per should excepte quan expressa el segon condicional, quan es tradueix per would have to. Exemples: Si vols aprovar, hauries d’estudiar = If you want to pass, you should study. / Si compressis el bitllet avui, hauries de pagar el doble = If you bought your ticket today, you would have to pay double.

En el passat, no hi ha conflicte; «hauria d’haver + participi» es tradueix sempre per «should have + participi» i «hauria hagut de + infinitiu» es tradueix sempre per «would have had to + infinitiu». Exemples: Hauries d’haver estudiat = You should have studied. / Hauries hagut de pagar el doble = You would have had to pay double.

L’associació «present-should» i «subjuntiu passat-would» és vàlida en altres contextos: Abans que es casin, l’hauríem de conèixer millor = Before they get married, we should know him better. / Abans que es casessin, l’hauríem de conèixer millor = Before they got married, we would have to know him better.

Títol: You should have done what I would have had to do.