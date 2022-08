Vacances en família

Ni Nadal, ni Halloween, ni el Dia d’Acció de Gràcies. Els drames familiars més bèsties apareixen durant les temudes vacances d’estiu, que aquest any seran doblement dures. La crisi fa que ens ajuntem tots a la mateixa casa, apartament, bungalou o tenda de campanya per reduir despeses i, del mes de vacances que teníem abans, passem a una setmana. La setmana en què cal respirar profundament i desitjar que tot surti bé. Des de la meva humil columna us donaré la solució perquè no s’escampi el pànic i perquè, efectivament, durant les vacances descansem i no ens matem entre nosaltres.

La solució és en el menjar. Si ets ric ho tens fàcil. Cada dia esmorzes, dines i sopes fora. Però, és clar, si ets ric i ets a Bali en un resort, no en un càmping. No és un bon exemple. Tornem a la família normal i a la solució. Que una sola persona s’encarregui de la cuina desactiva el noranta per cent dels enrenous. S’ha de tenir art, això sí. Cada dia fer una cosa que encanti algun membre de la família, deixar-ho fet tot al matí i deixar que la resta netegin i ordenin. Semblarà que no pares de treballar i, en realitat, perdràs una hora de vacances o mitja, si tens una thermomix. No us enganyo. Aquesta és una columna pràctica que pot ajudar moltes persones. Farem cinc dies de menjar sa i saludable en un tres i no res. Els plats únics són la clau. Això de primer, segon i tercer ja no es porta. Qui es quedi amb gana, que repeteixi. Amanida de llenties, amanida d’arròs, amanida de pasta, pèsols amb pernil i ensalada russa. Després fas gaspatxo, salmorejo i crema de meló per acompanyar. A la nit, tires de congelats fets per tu, per descomptat. Croquetes, coques de verdures, pizzes casolanes i truita de patates. Molt vi, molta paciència i natilles casolanes per als més petits. Us prometo que aquesta és la clau de la felicitat. Tenir tothom relaxat i sense pensar què cuinarà ens relaxa la ment i ens omple la panxa quan arriba el plat a taula. Som mediterranis, que es noti. Bon profit i bones vacances.