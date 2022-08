Només faltava el vídeo. No estic parlant del que poden veure destacat a la portada de la nostra web i que mostra la Matilde Garcia, de 90 anys, fent córrer els seus dits hàbils i curtits pel teclat de l’orgue restaurat que ella feia sonar clandestinament a la Seu quan era jove i les dones no estaven autoritzades a fer-ho. No estic parlant d’aquest vídeo, que transmet una lliçó dolça i entranyable que veuran uns quants milers de persones i que hem publicat només nosaltres. No, estic parlant d’un altre, un que no tenim a la web, que sembla haver publicat tothom i que alguns mitjans especialitzats en vídeos desenfocats i fets borrosos han presentat com a gran notícia; un que porta desenes de milers de clics i que només mostra unes imatges confuses que no expliquen gairebé res; un que impacta perquè hi surt un home amb la cara ensangonada, encara que la notícia, en realitat, és una baralla menor com les que hi ha cada dia en un bar o altre. Només faltava el vídeo, aquest vídeo del qual parla tothom i que sembla haver estat la sentència definitiva que converteix Manresa en una ciutat salvatge segrestada per estrangers furiosos i on ja no es pot viure. Només faltava aquest vídeo perquè mig Manresa doni la ciutat per perduda.