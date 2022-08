Puja al tren del terror, és de franc

El Govern espanyol, amb el cap als núvols i els peus a la lluna, ha decidit regalar abonaments de Renfe perquè agafem el tren i així estalviar energia. No sé si gaires persones van de Manresa a Barcelona amb el seu cotxe perquè la gasolina i els peatges els surten més barats que els 4,8 euros del tren, i més aviat tendeixo a creure que ho fan per les conegudes deficiències del servei, però si algú ho fa pels diners i havia decidit aprofitar la gratuïtat, amb l’ensurt d’abans d’ahir li deuen haver passat les ganes. Que dos trens avancin l’un contra l’altre a la mateixa via i es quedin a pocs metres de la col·lisió frontal és d’aquelles coses que posen l’ai al cor, encara més quan recordem com fa tres anys, no gaire lluny, el mateix tipus d’anomalia va acabar amb una víctima mortal i desenes de ferits. Llavors el gestor de vies i estacions va prometre mesures ràpides per millorar la seguretat i que no tornés a passar res semblant. Diuen que alguna cosa sí que s’ha fet, però no deu haver estat prou, perquè l’inacceptable ha tornat a succeir. La ministra ja pot anar regalant regalant abonaments multiviatge si les notícies ens conviden a pujar al tren amb l’angoixa de preguntar-nos si ens tocarà a nosaltres ser els protagonistes del següent desastre. La vida és plena de riscos, i no saps quin dia et caurà un llamp o un meteorit al cap, però amb els perills impredictibles ja en tenim prou i de sobres; no cal que ens obliguin a afegir-hi un percentatge addicional d’inseguretat perquè al departament dels canvis d’agulles hi ha gent amb problemes per distingir la dreta de l’esquerra. Ara s’ha obert una investigació, només faltaria, i un dia o altre anunciaran nous plans de millora de la seguretat perquè no torni a passar. Anunci que rebrem amb la desconfiança de saber que, en el mapa mental d’Adif, Manresa és l’apèndix remot i oblidat d’un servei, el de Rodalies, que és a la cua de les seves prioritats a Catalunya, aquest racó peninsular on l’Estat mai no gasta el que pressuposta.