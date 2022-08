«Això no em toca» i els protocols

Hem construït la societat de «l‘això no em toca». El que desbrossa un jardinet públic descobreix que, eliminat l’herbassar, hi apareix un mar d’ampolles de plàstic i altres residus. Allà es queden esperant que algú «li toqui». Especialment, a les grans empreses i a l’administració, «l’això no em toca» permet que els usuaris passem hores per intentar saber qui és el responsable de fer una feina o de signar un document. «L’això no em toca» és la frase que simbolitza la irresponsabilitat que hem estat capaços de crear en diferents àmbits socials i laborals.

A les organitzacions sanitàries, als centres educatius, a les policies i a moltes empreses públiques o privades, els protocols han permès definir funcions i com executar-les. Un èxit, perquè significa que endrecem i millorem la forma de fer les coses. Però els protocols també fan molt de mal perquè, sovint, són l’argument perfecte per aplicar «l’això no em toca». Qui té un nivell, algun galó, difícilment farà res per sota del seu rang, o que vagi més enllà de les seves responsabilitats bàsiques. Per molta urgència que hi hagi, no agafarà una escombra per brut o impracticable que sigui un espai, ni omplirà un formulari perquè «això li toca a l’auxiliar administratiu». L’evidència cau en picat. El protocol mana encara que vagi en detriment de les persones o organitzacions a les quals se serveix. Si l’eminent sociòleg Bauman no hagués mort fa cinc anys, li hauríem de demanar que digués si la febre dels protocols formen part de la modernitat, la postmodernitat o un nou període, encara per batejar.

Aquesta és la societat del protocol. Si no està escrit, no cal fer-ho, no cal moure’s, ni cal preocupar-se. Hem convertit els protocols en documents tancats, inflexibles, on s’hi poden agafar amb tota tranquil·litat els que no estan disposats a fer un pas més del que està redactat al document. Els protocols són una porta oberta a «l’això no em toca» que massa vegades vindria a ser «això no ho vull fer».

L’híper especialització de moltes activitats o els contractes a empreses per a una funció molt concretes afavoreix que el sentit comú hagi estat arraconat a favor del rei protocol. Consultories d’empreses, entre les quals les dedicades a implantar sistemes de qualitat, demanen que tot estigui definit i, per escrit. Perfecte. L’únic que ara cal és redactar un protocol, el més important de tots, on hi constin frases com aquestes: «això també em toca», «ho faré encara que no consti explícitament al protocol», «aplicaré el sentit comú», «per sobre de qualsevol document estaré al servei del client i del ciutadà».

Temps enrere quan es parlava de protocol o protocols tothom pensava en aquelles normes que es fixen per al bon funcionament d’actes oficials o cerimònies formals. I, per a la seva correcta aplicació, hi ha els responsables de protocol, persones preparades per fer seguir les instruccions adients en cada acte. Professionals que han de dir al rei que, per respecte, cal aixecar-se quan, a l’acte de presa de possessió del nou president de Colòmbia, li passa per davant l’espasa de Simón Bolívar.