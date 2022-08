Encara tinc a la memòria l’olor d’oli cremat i el soroll dels motors de 12 cilindres, de quan era petit i anava a veure les curses de F1 a Montjuïc. Fa anys que l’olor es va perdre i ara els cotxes de competició fan molt poc soroll. El món canvia, i per més que a alguns no ens agradi, tot apunta que a la competició li queden pocs anys tal com la coneixem avui.

L’any 2035 a Europa no es podran vendre cotxes de combustió, hauran de ser tots elèctrics. El laboratori que és la competició no ha aconseguit que un cotxe elèctric pugui competir amb igualtat de condicions amb els de motor de combustió. Només Audi, al Dakar, va guanyar tres etapes, i la pròxima edició partirà com a màxim favorit. El secret, un motor de combustió carrega les bateries dels motors elèctrics del cotxe. Però aquest model també estarà prohibit atès que els cotxes híbrids també deixaran d’existir. Així doncs, com ens ho farem per allargar l’autonomia dels vehicles sense perdre potència i poder fer viatges de 1.000 quilòmetres? Tot i que segur que les bateries avançaran en capacitat de magatzem d’electricitat, tot fa pensar que s’haurà de buscar una nova forma de recàrrega.

En qualsevol jornada referent al vehicle elèctric algú demana sempre a l’administració fer una immensa xarxa de punts de recàrrega públics, tot i que avui podem trobar punts de recàrrega en indrets on la benzinera més pròxima és a trenta quilòmetres. La realitat és que en les mateixes jornades et fan saber el mínim ús, arreu del món, dels punts de recàrrega públics. Aleshores, quin és el camí?, quina és la solució?

L’empresa catalana Silence, amb fàbrica a Sant Boi, presenta un model alternatiu de mobilitat elèctrica que està destinat a ser el futur. Farà falta que caiguin molts apriorismes perquè s’imposi, però tot apunta que no quedarà altre remei. El concepte és senzill, ells et venen el vehicle i et lloguen la bateria. El sistema està sent un èxit, l’empresa és avui líder de vendes a Europa en el seu sector, el de les motocicletes urbanes, l’any 2022 en fabricarà 14.000 unitats. Una dada important, les primeres Silence, que tenen més de deu anys, encara circulen, algunes amb més de 100.000 quilòmetres, qui et pot garantir una cosa igual en el món elèctric?

Com ho fan? La bateria dona per fer 100 quilòmetres reals, per una quota de 15 euros mensuals pots fer-li dues recàrregues i si en necessites més el preu és a 5 euros la recàrrega. Ho pots fer a casa, o Barcelona, si vols, pots anar al punt de canvi de bateries descarregades per bateries carregades, operació en la qual només tardes 30 segons.

La gent de Silence ens marca el camí, compra de cotxe i lloguer de bateria. Per fer-ho les marques hauran de tenir sobre el territori una xarxa d’electrobenzineres que permetin el canvi de la bateria, en poc temps, per a viatges llargs. Els grans grups de fabricants de cotxes s’hauran de posar d’acord amb les plataformes de bateries que fan servir, i al final només sobreviuran aquelles empreses que tinguin una molt bona xarxa de distribució de punts d’intercanvi al territori.