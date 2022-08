Catalunya, any 2040

Deu ser la calor. O la combinació de sequera i calor. O la combinació d’incendis, sequera i calor. I el temps lliure per pensar més a l’estiu. I el pòsit que han deixat els anys de pandèmia, també. Tot hi ajuda. La qüestió és que des de fa un temps la gent sembla haver entès que l’emergència climàtica és una amenaça real i immediata. Ja era hora. Són detalls: recentment, el Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat un treball sobre l’impacte del canvi climàtic al nostre territori, amb l’horitzó del 2050. En l’estudi, el Meteocat abandona a estones la prudència del verb condicional per explicar-se en un present que no admet dubtes: «Els senyals actuals així com projectats d’increment de la temperatura al Pirineu són clars i contundents, com per exemple l’aparició de nits tropicals a força indrets de la zona pirinenca (...). També és clara la disminució de precipitació a l’estiu, amb la consegüent reducció de reserves hídriques». Així, cap al 2040 les cotes de neu seran més altes, farà menys fred i hauran desaparegut les glaceres del Pirineu.

S’agraeix aquesta mirada directa i sense alarmismes, perquè així el canvi climàtic ja no és una profecia llunyana i reservada per als científics, sinó una realitat inevitable. A més de les conseqüències globals devastadores, ens obliga a pensar individualment, a mirar al nostre entorn i imaginar-nos com canviarà allò que coneixem. És el que fan, per exemple, les plataformes que integren SOS Pirineus, que alerten de «les diferents amenaces que planen sobre el medi ambient i les condicions i formes de vida dels Pirineus». S’hi denuncien actuacions urbanístiques desmesurades, la creació d’infraestructures que afecten el paisatge o les explotacions basades en l’exhauriment de recursos. Al centre de les crítiques, és clar, hi ha la candidatura del Govern català per organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern 2030, en solitari. El govern diu que és una proposta «sòlida i sostenible», però veient les projeccions que fa el seu propi Servei Meteorològic per al futur, és evident que el primer hàndicap seria –o serà– aconseguir que nevi molt quan la neu sigui només un bell record. Els meteoròlegs ja suen.