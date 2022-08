De ben segur que els sona aquesta frase: «si no et veuen, no et coneixen. Si no et coneixen, no existeixes». Probablement, a més d’un l’evoqui a una tarda de cinema en família, però a mi, des de fa uns mesos, em recorda a una altra cosa. Entrem en el tram final de les vacances i, en la gran majoria dels casos, probablement les xarxes socials se’ls hagin omplert de fotografies que il·lustren els meravellosos viatges dels seus coneguts. El que em sobta d’això és la forma en què molts ho comparteixen. Els resumeixo el procediment: carreguen les maletes al cotxe i, de camí, foto. Quan arriben, foto. Dinant, foto. Els paisatges idíl·lics que els rodegen, foto. Hora de sopar, foto. Prenent una copa a la nit, foto. I així successivament. El que em sorprèn no són les ganes de mostrar cada detall de la vida personal de cadascú, sinó, que aquestes fotos, un cop fetes, es publiquen al moment.

El que pot semblar inofensiu es converteix en un perill. Publicar tot el rastre de què es fa a les xarxes socials és com posar-li una catifa vermella als lladres. Bàsicament, se’ls està dient que no som a casa i que poden entrar quan vulguin perquè probablement ningú els ho impedirà. De què serveix estar alerta tot l’any i posar-ho tan fàcil quan marxem de vacances? Els diem on som, per la qual cosa poden intuir el que podem trigar a reaccionar. De vegades, fins i tot, he arribat a veure publicacions en què es mostra un bitllet d’avió o una reserva d’hotel anunciant-se la data de tornada. Aquests em sorprenen encara més, perquè ja s’està avisant que, per exemple, durant cinc dies, la casa estarà buida.

Aquesta forma de comportar-se a les xarxes socials s’està estenent amb l’auge dels influencers, és a dir, persones que les fan servir per publicitar productes mitjançant vídeos. Si es vol visibilitat, s’ha de mostrar el dia a dia. Si no, la xarxa social et penalitza i no t’ensenya als seguidors.

Però l’auge dels influencers ens fa viure en una falsa realitat i ha generat una necessitat constant de compartir tot el que es fa en aquell instant. Si es marxa de vacances, però no es retransmeten al moment, pot generar la sensació que no s’hi ha anat. No estic en contra de publicar les fotografies, ja que actualment les xarxes funcionen com a arxius particulars de records. Simplement, hi ha formes de fer-ho que no comprometin la seguretat. Però la necessitat de convertir-nos en estrelles d’Instagram ens pot eclipsar a vegades i fer que ens prenem massa al peu de la lletra el lema del conegut anunci del qual els parlava. Si bé, l’actualitzaria. Vivim en una societat en què «si no ho publiques, no et coneixen. I si no et coneixen, no existeixes».