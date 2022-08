Les cleques tardorenques

La represa laboral i escolar de setembre arrencarà regalant (literalment) el transport públic per part de les administracions. A partir del primer de setembre entrarà en vigor la gratuïtat total dels trens de rodalies i mitjana distància. A la pràctica i resumidament significarà poder viatjar en tren sense pagar fins a Manresa o Puigcerdà. Hi haurà descomptes del 50% en els trens Avant. El festival de populisme durarà fins a finals d’any. Derivarà en reduccions a la meitat de preu del bus des del Berguedà o el Moianès. Queda pendent d’ajustar una fórmula per als del Solsonès. Autobusos urbans com el de la capital del Bages rebran igualment aquesta influència i reduiran el preu del tiquet.

L’obsequi de Pedro Sánchez ha provocat el seguidisme d’administracions catalanes, quasi totes arrossegant els peus. S’han afanyat a arrufar el nas però els ha forçat col·laborar-hi. Tot per temor a la censura ciutadana o als costos electorals. Tothom que pugui agafar un tren al lloc on resideix tindrà quatre mesos de ganga. No hi cabran.

Ben aviat veurem si aquesta oferta encaixa i a les persones necessitades de viatjar regularment els servirà per a alguna més enllà de l’anunci rutilant. L’estalvi social és palmari però enquadrat en un període de temps breu. Es pot anticipar que els combois ferroviaris i els vehicles de transport de persones per carretera aniran ben atapeïts, que tensaran encara més les baixes capacitats dels mitjans disponibles.

Aquesta oferta inèdita s’afegirà al control de les temperatures màximes i mínimes (27º a l’estiu i 19º a l’hivern) en espera de les previsions esfereïdores que els serveis d’estudis d’entitats econòmiques anuncien per a la tardor. Els tambors de la crisi i la recessió sonen cada dia amb més fortalesa. Mentre anem escolant els dies de vacances d’una pretesa majoria, massificant platges litorals o cases rurals berguedanes (ocupades més del 90%), ha calgut oferir transport gratuït per accedir al Pedraforca. S’han tret els cotxes d’allà, no hi ha un restaurant que tingui tota la plantilla coberta per manca de personal mentre l’olla de les sotragades econòmiques va fent xup-xup i podria rebentar aviat.

Confio que els experts s’equivoquin i tot sigui un malson d’estiu, però la cascada de males notícies econòmiques ha començat. A finals d’agost es confirmaran dos-cents mil aturats nous, la inflació seguirà menjant-se recursos a cada casa i empresa i seguiran pujant els preus dels crèdits. Fins que arribarà un moment en què aquestes mesures tipus focs artificials serviran per distreure els més distrets mentre aniran fent un forat insuportable als recursos públics i les retallades de cavall seran imprescindibles.

Tot plegat ens pot agafar a dins d’un tren gratuït total a on caldrà agafar-se fort a la butaca. No sigui que el cas dels dos trens de Renfe circulant de cara i amb risc de topar hagi estat un avís per a viatgers o una metàfora amarga sobre el que ens espera. Estem avisats, però jo no en faré cas fins a la primera sotragada de debò, a risc de topar.