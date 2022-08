La nova fil·loxera

En aquesta edició publiquem dues històries aparentment desconnectades que, en realitat, responen a un mateix fenomen. La mongeta de Castellfollit és un dels primers productes bagencs que van buscar un camí comercial enfilant-se a l’onada de la nova sensibilitat que premia els productes locals arrelats i de poca producció; ha aconseguit una sòlida reputació entre restauradors i consumidors gourmet, i avui és un producte amb segell del qual una dotzena de productors en posen en circulació entorn de cinc tones anuals. Enguany, però, per primera vegada, no n’hi haurà. La sequera s’ha carregat la producció. Els pagesos ja busquen llavors noves per adaptar-se al que veuen a venir que serà una constant. A les pàgines de Cultures, expliquem la història de Josep Baraldés i Ribó, que va veure venir el desastre de la fil·loxera, va plantar ceps resistents i es va fer ric quan tot el sector vitivinícola del Bages i de Catalunya en general s’enfonsava. És una sola història: l’inimaginable passa, i cal adaptar-se. El canvi climàtic és una fil·loxera d’evolució lenta. Qui no tingui l’esperit de Josep Baraldés, no se’n sortirà. I no només en l’agricultura, sinó en gairebé tot.