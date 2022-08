Tenim el nostre increïble Parlament «en seu vacant». Permeteu-me agafar la nomenclatura vaticana per a poder explicar com tenim «la cosa». Ben aviat veureu que som únics, irrepetibles i extraordinaris en tot el que decidim i duem a terme. Parlo, lògicament, dels catalans, i molt especialment dels independentistes, o el que queda d’ells/elles.

No tenim presidenta del Parlament, per acord de la Mesa, en la qual són presents PSC (2 membres), ERC (2), Junts (2, si bé ara 1), i CUP (1). Per un 5 a 2, es va acordar aplicar l’article 25.4 del Reglament del Parlament, referit a càrrecs encausats per temes de corrupció.

Molt bé, ja no tenim Laura Borràs de presidenta. Com que no va dimitir qui passa a ostentar el càrrec és la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), que no volia ni vol el càrrec, i demana rapidesa a Junts perquè faci dimitir Laura Borràs per a poder elegir algú altre de president/a. Junts diu que no ho farà i, per tant, tenim el càrrec «en seu vacant».

Apareix, doncs, un nou maldecap en un Parlament que passarà realment a la història, per les situacions més inversemblants. Mireu el que pot passar, o més ben dit, el que passarà d’aquí a pocs dies. Tenim una presidenta en funcions, i ja no tenim vicepresidenta primera. Així que si la presidenta en funcions, es posa malalta o en una sessió ha de sortir de l’hemicicle ni que sigui per necessitats fisiològiques, qui assumirà la Presidència de forma temporal, sí, però efectiva serà la vicepresidenta segona, la socialista Assumpta Escarp.

Déu meu, sí, sí, a la propera sessió es pot produir un fet històric com que el PSC tingui la primera dona socialista, en la presidència del Parlament. Una dona que no ha trencat cap plat de la Constitució ni de l’Estatut, i encara menys del Reglament. Mireu quins resultats pot produir la disbauxa dels partits independentistes.

I vaig més lluny. Si per malaltia o per sortides de l’hemicicle qui ostenta la presidència és una socialista, pot decidir, més ben dit, segur decidirà complir amb rigor tota la legislació vigent, deixant, per tant, sense delegació de vot al fugitiu Lluís Puig, o no posar a votació mocions o propostes de resolució il·legals, ni acords que vulnerin preceptes constitucionals. Algú podia imaginar aquest escenari?

Però per evitar-lo hi ha propostes molt astutes com la que dimiteixin dels càrrecs Alba Vergés i Aurora Madaula (secretària 2a), i es tornin a presentar, previ acord d’aplicar el sistema de (cruzado mágico), fent Madaula, vicepresidenta primera, i Alba Vergés, secretària 2a. Així, Madaula (Junts) assumiria el càrrec de presidenta en funcions, i Junts tornaria a tenir el càrrec màxim. És cert que la Mesa continuaria amb 6 membres en comptes de 7 i es mantindria el perill socialista, a l’espera de la inhabilitació de 4, pel TC, per desobediència.

No sé, estimats lectors, si us heu perdut, per si seguiu aquí, afegiré que la secretaria general del Parlament també està «en seu vacant». Va plegar la que ostentava el càrrec perquè el seu fill es va presentar a concurs per un treball al Parlament. Toca també elegir-ne un altre, però com que tothom està en funcions, de moment seguirem en funcions. No digueu que no som originals!