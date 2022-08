Els anglesos, els nord-americans i els catalans tenim maneres diferents de referir-nos a les vacances: al Regne Unit diuen go on holiday, als Estats Units la gent diu go on vacation i, com és ben conegut, aquí fem vacances. Observem que, amb una sola excepció, els mots plurals vacations i holidays només signifiquen una sèrie de vacances; ex.: We go on vacations/holidays together = Fem vacances junts. L’excepció és que el mot holidays descriu el temps de Nadal. Per exemple, We are sticking around for the holidays this year = Aquest any ens quedarem aquí per les festes de Nadal. A més, el mot holiday també pot voler dir dia de festa; ex.: Saint John’s Day is a holiday in Catalonia = El dia de Sant Joan és festa a Catalunya.

Recordem que la lletra anglesa ‘j’ es pronuncia sempre [tj], com la ‘tj’ i la ‘tg’ en els mots platja i metge. Així June es pronuncia [tjuun] i July, [tje·lài] (amb la ‘e’ neutra). El vuitè mes de l’any es pronuncia [òguest] als EUA i, al Regne Unit, [ɔ:guest] (ɔ: sona com la ‘o’ oberta, però més tancada, arrodonida i de més llarga durada).