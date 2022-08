L’Ecorail del Cardener, una proposta turística que va néixer al Bages fa tretze anys per fer recorreguts amb uns vehicles singulars aprofitant la via de la potassa de Súria, té ara mateix un futur incert. Tal i com informava aquesta setmana aquest diari, l’increment de les necessitats de transport del mineral per part d’Iberpotash derivades dels seus plans d’expansió (Phoenix) fa que sigui inviable seguir disposant d’aquest ramal del Cardener perquè l’empresa minera el requereix tots els dies de la setmana (l’Ecorail funcionava els diumenges, dia que el tren de la potassa no passava). La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que gestiona l’Ecorail, té sobre la taula la proposta de mantenir el servei traslladant-lo al ramal de Sallent, ara en desús. Caldria tancar un acord de cessió amb Ferrocarrils i, en paral·lel, bastir una nova proposta turística, de visites i activitats. Seria molt bo que totes dues fites s’assolissin, perquè la proposta és singular i atractiva. I perdre’l seria una llàstima, més en un moment que la comarca va consolidant un projecte turístic. Cal trobar-li una via de sortida.