El ciutadà compleix

L’Ajuntament de Manresa disposaria d’11,4 milions d’euros per invertir a la ciutat si, de cop, els morosos li paguessin el que li deuen. Es podrien fer coses molt necessàries. Naturalment, això no passarà. Tots els ajuntaments saben que hi ha una part del que cobren a empreses i ciutadans que no s’arriba a cobrar perquè hi ha insolvències davant les quals el consistori no hi té res a fer. La morositat de l’Ajuntament de Manresa no ha deixat de créixer durant els darrers deu anys, una dada important però que té un component important d’efecte comptable. Si el govern decideix donar per perdut un deute, aquesta morositat desapareix. Com menys es resigna el consistori, més morositat té. Cal suposar que, si no es resigna, és que fa alguna cosa per cobrar. Si no fa res, és perdre el temps. Tanmateix, l’altra cara de la moneda és molt notable. Fins i tot en temps tan difícils com els que travessem de fa anys, el 90% dels pagaments arriben a l’hora, quan toca. Els ciutadans, també els que van justíssims, paguen. Ni es plantegen no fer-ho. L’Ajuntament ha de llegir això com una gran responsabilitat. Els ciutadans compleixen, encara que els costi. L’Ajuntament també ho ha de fer.