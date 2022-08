La justícia emana del poble, però...

Els jutges volen que els jutges triïn el CGPJ, el «govern dels jutges», que es cuida de la disciplina i els alts nomenaments. S’ho volen fer entre ells, i d’això se’n diu corporativisme. És una tendència natural que es dona en tota mena de col·lectius per evitar el control i la censura de la resta de la societat. Si una activitat gremial s’autoregula, els seus membres tenen més poder que si els regula la llei o una autoritat externa. Els mitjans de comunicació es refugien en l’autoregulació quan creixen les denúncies contra els excessos de sensacionalisme, comercialitat o invasió de la privacitat. Certes professions complexes, amb els metges com a cas més significatiu, sempre han considerat que només ells estan en condicions de jutjar els errors dels seus exercents, ja que els magistrats, i encara més la població en general, no tenen els coneixements necessaris per determinar si un desenllaç fatal era inevitable o es deu a una mala praxis. El tancament de files també es dona en la política, malgrat l’aparença de ser l’activitat social més vinculada al veredicte de les masses. És cert que els electors sentencien a les urnes, però aquest moment només és el final d’una dinàmica de selecció corporativa que es realitza a l’interior dels partits; en ella pesa més l’encert a l’hora de triar el bàndol correcte en les pugnes internes que la capacitat com a futur governant. En la pràctica els electors triem entre caps de llista designats per mètodes absolutament corporatius, però, al menys, podem fer aquesta tria (i sempre existeix la possibilitat, sobretot en l’àmbit municipal, que algun franctirador presenti una candidatura realment autònoma). Els jutges espanyols s’organitzen en associacions professionals força connotades políticament, que funcionarien com a partits, presentant candidats i fent campanya, en unes eleccions al CGPJ en les que només votarien ells. La justícia emana del poble, diuen els textos constitucionals, però que no s’hi fiqui gaire.