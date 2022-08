TikTok ja és vell

Facebook per al que emociona, Twitter per al que obsessiona i Instagram per al que il·lusiona. Les xarxes socials havien quedat organitzades així, però en el món digital res no dura ni de Nadal a Sant Esteve, i el repartiment de funcions que donava al grup de Mark Zuckerberg dos terços del pastís (més WhatsApp) es comença a enfonsar. Facebook ja no és la plaça major del poble sinó la terrasseta on els avis fan la xerradeta, i Instagram és assetjada per l’oest pels boomers que fugen de Facebook i per l’est per la progressió explosiva de TikTok, que està condicionant tant tot l’ecosistema digital que el mandat universal de fer els vídeos en horitzontal ja és a la paperera de la història: ara, els vídeos es fan en vertical, encara que després siguin un fàstic si cal reproduir-los en qualsevol pantalla que no sigui la del mòbil. Instagram sent l’alè de TikTok al clatell i s’enfronta al repte urgent de tictoquitzar-se sense perdre la personalitat que li ha donat l’èxit. De moment no se’n surt gaire bé: un dels missatges més repetits a la xarxa les darreres setmanes és Make Instagram Instagram Again. TikTok ha aconseguit eclipsar l’estel que, fa un sospir, semblava intocable. I el millor de tot és que, en algun lloc de l’espai digital, ja està traient el cap el TikTok que matarà TikTok. Està sentenciat. Em moro de ganes de veure-ho.