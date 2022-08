Malestar a Manresa

Manresa va viure ahir una situació alhora surrealista i inquietant, molt representativa del temps que vivim i de la situació en què es troba la ciutat. Una vintena de persones es van plantar davant de l’ajuntament per fer costat a una dona que havia demanat una entrevista amb l’alcalde, Marc Aloy, per protestar per la greu situació d’inseguretat que, al seu entendre, pateix la capital del Bages. Algú va fer circular un whatsapp que han vist moltíssimes persones demanant que molta gent anés a la plaça Major a fer-li costat. La senyora, quan va veure l’enrenou que generava la seva iniciativa, va decidir suspendre la cita. Finalment, la vintena de persones van esperar sense saber què esperaven. Així estan les coses: hi ha un malestar cada cop més evident per la sensació d’inseguretat. Hi ha un clima xenòfob latent que cada cop s’expressa de forma més oberta. Els petits fets que fan que el ciutadà normal se senti atemorit i desprotegit es van produint i no s’hi posa remei. I les xarxes socials converteixen qualsevol cosa en una bola de neu descontrolada. No és un problema exclusiu de Manresa, però a Manresa és molt evident, i s’hi hauria de fer molt més del que s’està fent.