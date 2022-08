Manresa té un govern optimista

Amb el que no tenim i el que no ens donaran farem grans coses. Aquest vindria a ser un lema per als governants optimistes, i el de Manresa pertany a la categoria. Els ciutadans sempre ens queixem que els ajuntaments paguen amb retard, però ara és manresà es queixa del contrari: la morositat dels contribuents no para de créixer i castiga les arques del comú. Segons que explicava ahir aquest diari, el deute de ciutadans i empreses ha passat de 2,5 milions d’euros a més d’onze milions en deu anys. Però aquest creixement té el seu truc, descobert en el mateix reportatge, i és que ara consideren possible cobrar deutes que fa uns anys s’etiquetaven com a incobrables i es donaven de baixa dels llibres de comptes. I per això set milions i mig dels onze milions del total tenen una antiguitat de cinc o més anys, ja que corresponen a l’exercici del 2017 o anteriors. Un altre milió llarg s’hauria d’haver ingressat el 2018. Aquests efectes pendents de cobrament es mantenen en els llistats oficials sense que se’ls posi l’etiqueta de «deixem-ho estar», que abans es penjava amb molta més facilitat. I això vol dir que els governants d’aquest abans eren més pessimistes que els d’ara sobre la probabilitat real d’aconseguir els diners. Més pessimistes o més realistes, segons com t’ho miris. En canvi els d’ara són més optimistes, ja que confien en arrencar un pagament de deutors que ho son des de fa cinc, sis, set o més anys. Ni oblit ni perdó: amb la hisenda pública no s’hi juga. L’optimisme d’aquest govern en matèria de morosos és, ben mirat, d’allò més lògic, ja que es tracta d’una coalició entre dos partits independentistes i aquests, més enllà de les discussions estratègiques sobre taules de diàleg (de sords) i embats intel·ligents (o sigui, amb el cap), estan convençuts que la independència és possible i que ells la veuran. Si són prou optimismes per creure això, també és normal que esperin el cobrament dels deutes embalsamats.