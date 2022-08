Els metges de la comunitat

Davant la falta de metges que asseguren patir els centres d’atenció primària de la Catalunya Central, m’ha vingut a la memòria el desaparegut doctor Emili Viudes, que, durant molts anys, va ser el metge de capçalera de Castellbell i el Vilar. Personalment, no vaig tenir la sort de conèixer-lo, però només cal escoltar les paraules que li dediquen els veïns, en recordar-lo com un metge que destinava un temps valuós a cada pacient, sovint més enllà del seu horari, i visitava les cases per comprovar l’estat en què es trobaven els malalts. Viudes dibuixava el perfil icònic del metge de família que avui en dia tant costa de rellevar.

Tal com explica aquest diari en l’edició d’avui, existeix una mancança de metges en els centres primaris de la Catalunya central, però també del conjunt del país, davant del pic de jubilacions que s’han produït en els últims anys i de l’increment de la pressió assistencial durant els anys de pandèmia. Des de la regió central, el dèficit s’intenta pal·liar a partir de l’augment de les places de residents, tot i que aquestes tampoc s’han omplert del tot, ja que de les 39 places ofertes aquest any, n’han quedat la meitat vacants. En aquest sentit, es fa palès que els interessos dels nous metges no s’acaben d’ajustar amb les necessitats reals de l’àmbit sanitari, malgrat que en alguns casos mostren una convicció profunda per dedicar-se a la primària.

Entre els que tenen vocació per esdevenir metges de família, destaquen les seves reflexions sobre el paper clau que ha de tenir l’atenció primària en el seguiment de la salut de les persones al llarg de les diferents etapes de la vida. De fet, parlen d’una revolució sanitària de futur que ha de començar per la primària per tal de fomentar una assistència més enfocada en la prevenció, que en el tractament. La seva veu omple d’esperança el futur del sector, però també posa de manifest els horaris interminables, el temps limitat que tenen per atendre els pacients i la falta de perspectives d’avançar professionalment que provoquen la fugida dels joves acabats de graduar cap a altres àmbits.

Per assegurar el relleu dels metges en els CAP cal començar per millorar les seves condicions laborals i garantir la seva contínua formació per tal que els estudiants de medicina concebin la primària com un espai atractiu on desenvolupar-se professionalment. En aquest punt, els governants tenen feina a fer, però com a ciutadans també podem aportar el nostre gra de sorra, tot evitant saturar els centres quan no sigui necessari o simplement valorant la feina d’uns professionals que són imprescindibles dins del sistema sanitari.