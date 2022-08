El nou Nou Congost

L’Ajuntament de Manresa va explicar ahir les dimensions que tindrà l’ampliació del Nou Congost, de la qual havíem avançat que costaria entorn de sis milions d’euros que preveu finançar amb subvencions de totes les administracions superiors, com es va fer amb l’actual Nou Congost. Ara s’especifica que en pot costar fins a vuit i que es vol que el pavelló creixi fins a les sis mil localitats. El creixement comportaria, i això no és menys important, una modernització general que inclouria un increment del confort, més aviat precari a hores d’ara. L’Ajuntament aspira que sigui un dels pavellons importants del país. Ha de ser així, ja que hi juga un dels clubs grans del país, i per tal que sigui així cal que rebi un finançament de país. Alhora, ha de ser l’equipament de gran capacitat que la ciutat necessita per a grans esdeveniments que ara no són possibles. En la presentació, l’alcalde, Marc Aloy, va reunir al seu costat representants del món cultural per expressar la idea que no és una inversió per al bàsquet, sinó per a la ciutat. Ha de ser així, i ha de ser possible. Si hi ha hagut recursos no locals per a ciutats similars, també n’hi ha d’haver per a Manresa, i sense que rebre’ls sigui una agonia.