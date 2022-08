Preparats per consumir

Els adolescents passen cada vegada més temps a les xarxes i no sembla que la vida real sigui capaç de competir-hi per molt que s’ho proposi. La setmana passada, el conegut centre d’investigació Pew Research compartia dades dels joves nord-americans (13-17 anys): YouTube és la xarxa per excel·lència seguida per TikTok i Instagram; pràcticament la meitat d’ells estan «gairebé permanentment» allà, en aquest altre lloc virtual. ¿Perdrem els nostres fills quan arribi l’experiència definitiva en forma de metavers? Fins i tot els menors que saben que passen massa temps a les xarxes veuen dificultat en la desconnexió. Si la vida ara és online, ¿com et pots desconnectar de la teva pròpia vida? I, especialment si la teva validació social és a través d’aquestes –com és especialment el cas de les noies–, ¿és això directament possible? ¿Serien ermitanes del segle XXI? En qualsevol cas, el que es dedueix també d’aquest estudi és que a Meta li fa falta el metavers perquè per molt que innovi incorporant servei a domicili del que es compri a Facebook, l’ús d’aquesta xarxa per part dels que venen darrere està en caiguda lliure. Com ja podem imaginar, com més diners hi ha a la casa, més connectat s’està, més dispositius disponibles i més possibilitat d’ús. El que crida l’atenció, tanmateix, és que els hispans i els afroamericans estan més temps enganxats, hi passen gairebé el doble de temps que els blancs. Pot ser que l’obesitat digital sigui cosa de pobres. Un altre dia podem parlar dels continguts que consumeixen, en molts casos misògins i agressius. Curiosament s’han implementat mesures d’eliminació de continguts a totes les xarxes per als antivacunes però no per als que atien la violència de gènere, una xacra que cada vegada més joves neguen precisament pel rentat de cervell a què estan permanentment exposats.

Tant esforç invertit per generar comportaments addictius sembla que està donant els seus fruits. Qualsevol partit polític i qualsevol negoci hi veurien l’oportunitat, passem més i més hores connectades a les xarxes i des de més joves, i això es tradueix en més temps disponible per a... ¡vendre’t coses! Per això les grans plataformes com Facebook, Instagram o Twitter estan canviant el seu model de negoci cap a experiències algorítmiques més acurades, amb propostes de continguts seleccionades segons els teus gustos i no tant sobre el que generen els teus amics, que és el que hem estat experimentant fins ara. El que ve són sistemes de recomanació de continguts. És a dir, la prioritat serà donar-te el que en realitat vols, tot i que tu no ho sàpigues (que diria la cançó). Gairebé com un venedor que et proporciona en temps real recomanacions basades en les teves dades. El teu venedor és un algoritme i ho sap tot sobre tu.

Si s’han utilitzat tècniques d’escurabutxaques per aconseguir que es passi més temps enganxat al mòbil i ara ens volen atrauen encara més amb oportunitats per gastar diners ¿quina diferència hi hauria amb l’addicció al joc i amb les apostes?