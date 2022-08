Pubilles i hereus

Manresa ha triat novament pubilla i hereu, una noia i un noi que durant un any, fins a la propera festa major, representaran la ciutat en ocasions diverses que van des d’actes cívics importants fins a esdeveniments de cultura popular. Partint d’una base d’un altre temps, en què la pubilla formava part d’una concepció del món que avui ja està totalment obsoleta, el pubillatge com a branca de la cultura popular ha sabut renovar-se i avui té un espai perfectament definit dins de la vida ciutadana. És així per la bona voluntat i la feina de la Comissió de Pubillatge i per la vocació dels nois i les noies que hi participen. Enguany els elegits són Sara Cristóbal i Robert Canet, dos estudiants que representaran Manresa digníssimament i als quals cal agrair la feina que faran generosament. Tanmateix, alguna cosa hauria de renovar-se. Enguany hi ha hagut un sol candidat a hereu, que ni tan sols no era a l’escenari per prendre possessió perquè estava de viatge. De candidates a pubilla n’hi havia tres. L’acte d’elecció va tenir un bon seguiment i s’hi van aplegar hereus i pubilles d’arreu, però alguna cosa falla. De cara al futur, potser hi ha una reflexió pendent.