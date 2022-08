Als directius del BBVA de Manresa

Donada la meva condició de ciutadana que utilitza per pura necessitat ( i no per gust) els seus serveis bancaris vull deixar constància de la inoperància de l’oficina central de Manresa. Potser també de la deficient pràctica del seu personal. Tot i que , de moment, penso que els treballadors i treballadores són més víctimes d’una estructura interessada , que protagonistes lliures del producte de la seva feina.

Aquesta petita nota està feta en un moment d’enuig i sé, perfectament, que la única utilitat que té és la de minvar el meu malestar i no afegeix cap valor a les freqüents queixes que hi ha sobre aquests tipus d’entitats . Però necessito deixar constància pública de la indignitat de les organitzacions bancàries.