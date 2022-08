Elogi de la senzillesa

En l’actualitat, bombardejats com estem per les situacions que vivim dia sí i dia també, sembla que la senzillesa no s’estila però s’agraeix. La simplicitat en el fer fuig d’estridències i d’aparences de grandesa; és la saviesa que porta vers un estil de ser presents en el món, aportant el que som i fem, sense mostres de vanaglòria. L’actitud d’humilitat i de netedat de cor fan la vida agradable i positiva per a tots els coetanis. Defuig egoismes i enveges que corrompen i trepitgen l’existència humana. Senzillesa no vol dir sentir-se inferior sinó acceptar-se a si mateix i acceptar als altres, valorant cada persona i la seva història.

L’evangeli ens parla d’un convit i fa reflexionar sobre actituds que han de prevaldre en una societat harmoniosa on les persones totes comptin. Diu: «Quan vagis a un convit no et posis als primers llocs...» I també: «Quan facis un convit no convidis només els que et poden tornar el favor». Remarca que no s’ha d’actuar per treure’n profit personal sinó amb generositat, tenint en compte els més necessitats.

És per reflexionar-hi perquè la conjuntura que es viu tan a nivell global com proper no hi ajuda gaire.

Per un cantó estem immersos -degut a les diferents crisis- a problemàtiques cruentes de moltes persones que han perdut el que tenien: per culpa de guerres, fam, emigració forçosa cercant refugi, pèrdua de treball, pandèmia o per mil circumstàncies sobrevingudes. Com empatitzem amb elles?

L’altra cara són els que remenen les castanyes: capitalistes que ocupen els primers llocs del gran pastís mundial, que mouen els fils i s’enriqueixen sense escrúpols dels recursos i tecnologies per dominar la terra, sense importar-los gens ni mica les persones. També hi ha massa polítics amb ànsies de poder, manipuladors i autòcrates, que destrueixen tot i tothom qui no combrega amb el seu ideari. En som conscients?

Meditant-ho bé, segurament no podrem aturar les barbàries que malauradament es provoquen al nostre món; però sí que amb estil de senzillesa, solidaritat i acolliment podem fer que el nostre petit entorn trobi un caliu propici d’esperança i un sentit més humà, on cada persona compti i pugui desenvolupar-se amb la dignitat que es mereix. Treballem-hi! Jesús no ens volia amb els braços plegats sinó actuant enmig, sigui al lloc que sigui. Era el seu missatge i també ha de ser el nostre.