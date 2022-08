L’hora de Capellades

Eraun dels jaciments que més han aportat al coneixement universal de la vida dels neandertals, però sense ni una sola resta biològica de cap neandertal. Això era fins ara l’Abric Romaní, el balç de Capellades on, des de fa quaranta anys, s’excava un enorme túnel del temps dins del qual cada any van apareixent noves pistes sobre un avantpassat nostre que les investigacions més recents ens demostren que es va barrejar amb el sàpiens i que, per tant, forma part del nostre mapa genètic. Aquesta situació ha canviat amb l’aparició de fragments d’un crani que sembla d’un individu jove. L’Abric Romaní és ara, definitivament, un dels sancta sanctorum de l’espècie humana més genuïnament europea, la que ens va precedir en aquest continent. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va córrer ahir a fer-se fotos amb els fragments de crani al costat del pare de l’excavació, Eudald Carbonell. En coherència amb el seu entusiasme, ara toca intensificar l’excavació amb més recursos i tirar endavant el museu que mostri a Capellades l’enorme capital de coneixement que ha generat l’Abric, i que esdevingui un centre de referència mundial.