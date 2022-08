Allà on comencen els incendis forestals

Tot crema pels quatre costats, amb pèrdues de vides humanes, animals, espais de gran valor natural i propietats. Incendis i canvi climàtic estan relacionats.

És veritat que els canvis climàtics són cíclics (ja abans d’aparèixer l’ésser humà), però no pot negar-se l’impacte de l’acció humana en l’actual canvi climàtic: des del dany infligit als pulmons del món destruint boscos per construir grans vaixells per colonitzar el Nou Món (es diu que abans un esquirol podia anar des dels Pirineus fins a Gibraltar sense baixar dels arbres), i l’acceleració d’aquests canvis amb l’inici de la Revolució Industrial des de fa uns 200 anys, o els incendis forestals provocats a la prehistòria per caçar animals, i els actuals incendis (la majoria de forma no precisament natural, incloent-hi gentola piròmana). Però els incendis no comencen amb el foc, sinó amb l’abandonament i la falta de prevenció i el poc interès a promoure un model de gestió forestal preventiu més enllà d’apagar el foc. A més d’incrementar les plantilles de bombers i mitjans contra incendis, caldria treballar juntament amb poblacions locals, entitats, Administració, Universitats i ramaders/es amb projectes de ramaderia extensiva sabent que el millor aliat natural contra el foc és el pasturatge (afegint la neteja dels boscos per persones aturades, recluses, voluntariat, a canvi de prestacions socials, etc.) per reduir la vulnerabilitat a la propagació de les flames a diferents llocs, coexistint pastures amb ramaderia extensiva, boscos autòctons ben gestionats, cultius extensius, aprofitar la biomassa forestal com energia verda, etc. contribuint a més amb la lluita contra el despoblament rural i creant llocs de treball als pobles.

No es pot menystenir al canvi climàtic ni la desforestació forestal (també causant de pandèmies globals i la desaparició de depredadors naturals contra plagues que envaeixen cultius); i mentre es renuncia a la coordinació global enmig de guerres polítiques, dictadures multinacionals, preus injustos pels productes del camp.

Negar el canvi climàtic sense amagar-se, o aparentment creure-hi però no fer res al respecte: combustible llest per cremar.