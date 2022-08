Compartint la festa

Manresa viu aquest cap de setmana la seva festa grossa, que per primer cop en dos anys, com passa a la gran majoria de municipis, es pot celebrar sense restriccions. És l’oportunitat de recuperar el programa complet, que ara podem veure amb una perspectiva diferent després de dos anys de privacions i d’invents per mantenir alguna activitat. Hem tornat a veure la ciutat bullint, amb aglomeracions de persones acalorades per la xafogor d’aquest estiu extrem, i hem recuperat sensacions que ja havien quedat molt enrere. Manresa no té una festa major esplendorosa, ni aquest any ni cap altre, però sembla haver trobat una fórmula que funciona a base de repetir tres actes clau i completar-los amb una mica de tot per tal que tothom hi pugui trobar alguna cosa. La festa major agrada, i segurament hi deu col·laborar molt l’Alternativa, que cobreix un rang d’edats i de sensibilitats de manera excel·lent i fa que l’Ajuntament pugui donar aquest flanc per cobert. La festa està en marxa i estem veient, un altre cop, gent molt diversa compartint el carrer, la festa, l’estiu. Amb els temps que corren, és una imatge reconfortant.