Urbanitzar

Tot Catalunya en general, i la regió central molt en particular, és plena d’urbanitzacions que tenen aquest nom perquè un nom o altre han de tenir, però que tenen el problema, precisament, que no estan urbanitzades. Són zones on, durant els anys seixanta i setanta, ciutadans principalment de l’àrea metropolitana que no tenien recursos per comprar una segona residència, però sí per comprar un solar a Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara o Sant Salvador de Guardiola, van construir pel seu compte edificacions que han anat formant espais residencials que, en molts casos, no han estat urbanitzats com correspon, i que han arribat al 2022 carregats de mancances bàsiques, des d’asfaltatge de carrers fins a tractament d’aigües residuals. Molts ajuntaments han hagut de fer mans i mànigues per afrontar els problemes que generen aquestes urbanitzacions informals, i a hores d’ara encara no hi ha un marc legal que els faciliti la feina. El que hi ha és molta burocràcia i molts entrebancs. En un moment en què el risc d’incendi posa la lupa sobre aquestes zones residencials, és urgent contemplar-les de forma integral i superar ja un retard increïble de més de mig segle.