Gent junta fent festa

La Festa Major de Manresa s’ha celebrat aquest cap de setmana amb una pluja inesperada al final que va estar a punt d’arruïnar el correfoc, un dels actes que sustenten l’esquema de programa que la ciutat està explorant des de ja fa unes quantes dècades. Enguany hi ha hagut un esdeveniment multitudinari extra, el concert d’Els Catarres, però la resta ha seguit els camins coneguts que sembla que satisfan la gran majoria dels ciutadans sota una filosofia que funciona: actes no gaire destacats però variats, gratuïts i al carrer, on tothom pugui trobar alguna cosa al seu gust, i l’Alternativa com a peça clau -cada cop més elaborada- per tenir coberta una franja de públic que la festa oficial difícilment atendria tan bé. Fa anys que funciona i, enguany, amb l’al·licient afegit de poder gaudir d’una festa plena després de dos anys de restriccions, ho ha fet igual o encara millor. En un moment en què el canvi digital transforma els estils de vida, i en què la diversitat cultural repta la convivència, veure milers de persones al carrer, compartint junts una festa comuna, convivint i gaudint del fet de ser molts i viure junts ha estat un goig molt especial. Un èxit digne de ser celebrat.