Manresa lladre

Els manresans acostumem a ignorar, menystenir o enfotre’ns de l’episodi del robatori dels Cossos Sants de Sant Fruitós, que ens va fer guanyar l’apel·latiu de lladres, pillos i gormands i és la causa que la festa major se celebri el 30 d’agost. Ja ho saben: fa exactament 650 anys, una cacicada orquestrada per les autoritats de Manresa va aconseguir que es traslladessin a la Seu les relíquies (fragments momificats del cos) de sant Fruitós, santa Agnès i sant Maurici, que havien anat a parar al poble veí per una carambola afortunada. Ara ens sembla ridícul que quatre ossos corsecats d’origen més que dubtós puguin moure tant enrenou però, en aquells moments de fe religiosa fanàtica i generalitzada, disposar d’aquest tipus de merchandising missaire era importantíssim tant per als temples com per als ciutadans, i a Sant Fruitós devien viure com un veritable ultratge la maniobra de la ciutat veïna, prepotent i quinqui. Tenint en compte el que arribaven a fer reis, bisbes i papes per portar de l’altra punta de món quatre cabells ressecs de qui sap quin màrtir, es pot concloure que a Sant Fruitós, el 30 d’agost del 1372 , hi va haver un veritable trauma. Ara que està de moda esmenar errors dels avantpassats, potser no seria mala idea que, un dia, Manresa demanés disculpes formalment. Potser, a canvi, Sant Fruitós deixaria de fer nosa a l’Agulla.