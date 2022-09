El cel ens cau al damunt

Als gals del poblet d’Astèrix i Obèlix no temien a ningú. Només tenien por d’una amenaça: que el cel els caigués al damunt. Si haguessin patit una pedregada com la de dimarts a l’Empordà, amb rocs de glaç de mig pam llarg de diàmetre, potser el druida Panoràmix hauria dit: «Per Tutatis, està passant!». Els estralls de la tempesta, que es va cobrar la vida d’una nena de vint mesos, va trencar vidres i teules, va foradar uralites i va abonyegar cotxes, apel·len als efectes d’un cel que es desploma damunt nostre, com hi fan pensar els esclafits i les mànegues d’aigua que ho neguen tot de sobte. Els gals ideats per René Goscinny i Albert Uderzo eren tan forts i llestos que vivien el present amb confiança, menjaven senglars rostits i assistien a les baralles entre el ferrer i el peixater sense témer pel futur. Si fa no fa com nosaltres després del maldecap de la covid, quan l’alçament de les restriccions, la menor letalitat de la variant òmicron i l’afluència dels estalvis de dos anys van conduir-nos a una mena d’eufòria ben visible en la temporada turística, a desgrat dels núvols negres de la inflació, el preu del gas i les profecies sobre la recessió que ve. Però el cel ha caigut sobre els nostres caps no només en la pedregada de dimecres o en els esclafits de les darreres setmanes, sinó en forma de la sequera que provoca bans municipals de restriccions d’aigua a desenes de municipis (mentre a cinc minuts de la font eixuta cau un xàfec que la terra assedegada xucla amb delit) i en forma d’onades de calor que van avançar l’inici de la canícula i amenacen amb prolongar-la fins la tardor astronòmica. El cel cau damunt dels nostres caps mentre els russos tanquen l’aixeta del gas i els xinesos mouen vaixells de guerra a l’estret de Taiwan, perquè els problemes mai no arriben sols. La nova onada del negacionisme passa per admetre el canvi climàtic però minimitzar la incidència de l’acció humana. Això només ha començat. Panoràmix, més poció.