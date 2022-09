Piscina a Manresa

El millor testimoni de la situació de les piscines d’estiu públiques a Manresa no és a Manresa, sinó a Sant Fruitós, on entorn de la meitat de la clientela de la seva piscina durant l’estiu és manresana. També Sant Joan, Santpedor i Navarcles atreuen molts veïns de la capital comarcal, seduïts per l’amplitud de les instal·lacions i la contenció de les tarifes. De fet, Manresa gairebé no hi oposa cap mena de competència: l’oferta pública a disposició de tothom es limita a una piscina única i minúscula rodejada d’una superfície reduïda de gespa artificial, i sense més serveis que unes màquines de vending. Naturalment, la majoria d’aquests emigrants es quedarien a Manresa si es poguessin estalviar el desplaçament. La manca d’unes piscines d’estiu decents és un greuge per als manresans. I l’Ajuntament assisteix a aquest greuge sense fer-hi res més que especular sobre si un dia construirà un nou complex a l’Agulla o al Congost. Mentrestant, a les Piscines Municipals hi ha un espai disponible òptim per ampliar la instal·lació actual, que es beneficiaria de serveis, aparcament i personal ja existents, i tot, al centre urbà. Costa entendre què esperen a deixar d’especular i anar per feina.