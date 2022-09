Conservació dels murals a Calders

Regió7 es fa ressò de la inauguració, dissabte, a la plaça Major de Calders (Moianès) del mural que Pilarín Bayés ha fet i on s’hi representen fets històrics i personatges del municipi. Una bona iniciativa. Fet que contrasta amb l’estat d’uns altres murals, situats al mateix municipi, i que són del reconegut artista manresà Lluís Uró (1903-1938). Es tracta de quatre murals ceràmics que també expliquen la vida del país, de principis del segle passat, i que es poden veure, en part, a la Font de l’Avi de la Colònia Jorba. Plafons ceràmics qualificats com a Bé Cultural d’Interès Local, l’any 2012, per la Generalitat de Catalunya. Així doncs formen part del Patrimoni Cultural. I dic que es poden veure en part doncs fa més de tres anys que en falta un i no s’ha restaurat. Conservar-los, segons el què diu la Llei del Patrimoni Cultural Català també és responsabilitat de l’Ajuntament de Calders.

Som davant d’un contrast, hi ha una inauguració i allò valuós que es té no es cuida. Desitjo que l’obra de la Pilarín Bayés tingui més bona vida que l’obra d’en Lluís Uró.