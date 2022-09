Il·lusió de futbol

Manresa és una ciutat de bàsquet perquè ja fa molts anys que el primer equip d’aquest esport es va situar a l’elit i ha pogut generar un cercle virtuós que ha fet que la ciutat li dediqui els seus millors esforços humans i materials. Les dimensions de Manresa difícilment permetrien alimentar, alhora, un projecte futbolístic de dimensions equivalents. Per això el CE Manresa ha estat tradicionalment a l’ombra del bàsquet, en categories modestes. Però cal recordar que a Manresa hi havia hagut una afició important al futbol local i que el CE Manresa, d’on va sortir el Bàsquet Manresa, és un dels clubs més històrics del país. Aquesta temporada fa un pas endavant i se situa en la categoria més elevada que ha ocupat mai, la quarta del futbol estatal, amb clubs de ciutats més grans i d’equips bregats en el futbol professional. És un moment il·lusionador, que afronta amb un esforç econòmic important i amb un equip renovat. La ciutat té ara a l’abast una competició on es veurà futbol de qualitat i que mereix un vot de confiança, l’oportunitat de seduir molts manresans. Perquè en una ciutat amant de l’esport, el futbol hi ha de tenir un lloc.