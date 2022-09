Al setembre, tant si s’han gaudit i aprofitat les vacances com si no, recomencen tots els cursos: l’escolar, l’acadèmic, el professional, el polític, el cultural... És una segona oportunitat, ara sí, per a tornar a intentar complir els objectius anuals de millora i canvi, potser aquells mateixos que ens havíem marcat al gener i que ben aviat vàrem abandonar. En tot cas, toca treure’s de sobre la mandra i reprendre la quotidianitat.

I posats a fer-ho, millor que sigui amb alegria, perquè el nou curs general 22/23 que acabem d’encetar ens garanteix que no ens avorrirem i presenta algunes peculiaritats respecte als seus antecessors. En primer lloc, ens situa a les portes d’una nova crisi o, millor dit, de l’enèsim episodi de la crisi econòmico–social-climàtica-sanitària que arrosseguem des de, com a mínim, l’any 2009. La pregunta és: quines sorpreses tindrem, aquest cop? Després de la recessió, les migracions, la covid –versions 1, 2, 3, etc.–, la calorada, la sequera, la guerra, la inflació... què toca ara? Si algú es pensa que ja hem experimentat totes les desgràcies imaginables, és que té poca imaginació. Però potser es tracta que aprenguem que la crisi és la nova normalitat, i que, d’una manera o altra, sabrem tirar endavant. L’actitud adequada per als nous temps seria la de «prepara’t per al pitjor, i espera el millor».

I és que no tot seran coses negatives, els propers mesos. Des del punt de vista cultural, el nou curs ens depararà força alegries, començant pels concerts de Coldplay a Barcelona. Quant a serveis, diuen que la fibra òptica arribarà a més municipis de l’Alt Berguedà –a temps per celebrar el 50è aniversari de la primera trucada per mòbil!. I en esports, confiem en allò de «curs nou, vida nova»: aquest any, sí, Barça!

D’altra banda, aquest curs 22/23 ens portarà fins a les eleccions municipals del proper mes de maig. El malestar ciutadà passarà factura, i auguro uns quants acomiadaments polítics. La part positiva és que els Ajuntaments correran ara a fer tot allò que no han fet durant els tres primers anys del present mandat. Aprofitem-ho!

I si un té esperit aventurer i pocs diners, els abonaments gratuïts de Renfe fins a final d’any brinden oportunitats insospitades: què tal explorar la línia R12 de Manresa (l’Hospitalet-Lleida), especialment en direcció a Ponent? Cada setmana podem descobrir un nou poble. Això sí, a condició d’anar sobrat de temps i tenir mooolta paciència.

En resum, el nou curs donarà molt de sí, i ens hem d’esforçar per aprovar-lo amb bona nota, però tampoc ens emocionem en excés: ni hi veurem la inauguració de l’estació d’autobusos de Berga, ni s’haurà ampliat la C-16 fins a Bagà, ni el Papa visitarà Manresa. Això ja seria cosa de miracles i, més que al nou curs, caldria esperar al nou mil·lenni.