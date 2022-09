«Pronominal verbs» (i 2)

La setmana passada vam parlar dels verbs pronominals catalans; quan el verb pronominal coexisteix amb la forma simple, l’anglès els sol traduir per verbs diferents (ex.: aixecar = raise, aixecar-se = rise rose risen). Ara veurem tres excepcions:

Verbs per als quals el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva.

Exemple: fondre i fondre’s = melt / El sol fon la neu; la neu es fon. / The sun melts the snow; the snow melts.

Verbs reflexius.

Exemple: afaitar i afaitar-se = shave / La infermera m’afaita. En Joan s’afaita al vespre. / The nurse shaves me. Joan shaves in the evening.

Altres verbs.

Exemple: amagar i amagar-se = hide hid hidden / Li amaga el whisky; s’amaga sempre que la veu. / She hides his whisky; he hides whenever he sees her.

I quan el verb pronominal català descriu un canvi d’estat, es tradueix pel verb get sol, «get+adjectu» o «get +participi»:

fer-se = get / S’ha fet ric. He has gotten rich.

/ S’ha fet ric. enfadar-se = get angry / Es va enfadar. He got angry.

/ Es va enfadar. avorrir-se = get bored / M’estic avorrint. I’m getting bored.

