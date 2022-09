Tot rellegint Tomàs Cabot

Tot lector d’aquest diari hauria d’haver llegit alguna vegada alguna novel·la de Josep Tomàs Cabot. Qui diu novel·la diu narració, assaig, article, teatre. Si no ho heu fet encara, feu-ho. No us sabreu estar de repetir. Tant és el llibre que escolliu per començar. En l’univers literari de l’escriptor, cada obra és un món, amb un paisatge i una atmosfera propis, i habitat per personatges basculants entre la rauxa i la raó, a través dels quals l’autor recrea diversos marcs històrics de la humanitat amb una mirada crua i amable. És la mirada reflexiva de l’home apassionat per la literatura i el coneixement, i també per l’historiador i l’humanista, el metge i el professor, el melòman, el periodista, el qui malgrat un gran pessimisme amb coneixement de causa continua creient en les causes pendents. Llegiu la trilogia El cercle tràgic i us llepareu els dits. Igualment si acompanyeu la Lliberta en les Deu visites al company absent, viatgeu amb El tren de Sibèria o us deixeu seduir pels quaderns d’Els miralls de Schubert. Tomàs Cabot captiva el lector amb l’entramat de les històries, la potència dels personatges i un llenguatge viu i eficaç, que s’adapta com un mitjó a qualsevol proposta literària. Sovint es diu que els escriptors, a través de les seves obres, formulen preguntes o respostes a l’entorn dels grans temes. Tomàs Cabot ni pregunta ni respon: deixa que sigui el lector qui visqui l’experiència de la lectura amb absoluta llibertat, i això sempre és d’agrair. Com és d’agrair que edicions de l’Albí hagi recollit la seva narrativa catalana en cinc volums, que també inclouen un estudi preliminar, complet i precís, de Llorenç Capdevila i un epíleg, de caràcter més personal, del recordat Josep Maria Aloy.