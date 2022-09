L’oficina encallada

El trasllat de l’Oficina de Turisme de Manresa a un nou espai, a l’antiga Fonda Sant Antoni, a la mateixa plaça Major on ja és ara, no acaba d’arrancar. La reforma interior que cal fer als espais que ocuparà la nova oficina encara no s’ha licitat i les voluntats polítiques que en seu dia es van manifestar no compleixen terminis. En el ple municipal del maig passat es va fer una modificació de crèdit per assumir la restauració d’unes pintures interiors que tenen un valor històric que ha recomanat preservar-les. Per altra banda, fa tant temps que hi ha obres a l’edifici (des del 2016) i que es té coneixement dels plans del consistori (2020) que no té massa sentit no haver accelerat els passos administratius per evitar que hi hagi una dilatació en el temps d’execució de les obres per materialitzar el trasllat. Aquestes situacions d’incompliment són justificades quan hi ha damunt la taula situacions sobrevingudes no previsibles. Però, en aquest cas, se sabia què hi havia, i la reforma interior es podria haver fet paral·lelament a la restauració de les pintures.