A Cabrera li treuen l’alcalde

Una mala praxis a l’hora d’adjudicar unes obres públiques comporta la inhabilitació de l’alcalde del petit poble de Cabrera d’Anoia, Jaume Gorrea, d’Esquerra Republicana. Tot i l’evidència dels fets i que des de l’inici del procés judicial tot indicava quin era el final d’aquesta pel·lícula, el fins ara alcalde ha portat el procés fins al darrer extrem, fins que la Junta electoral central ha aplicat la sentència i l’ha fet fora del ple municipal. Esquerra, que fins ara havia explotat el fet que no tingués polítics sentenciats per irregularitats en la gestió, té ara una taca negra a l’expedient global. En això també serà igual a tants altres partits que han estat al govern. Un pronunciament, en aquest cas, a favor d’actituds exemplaritzants, que segur que es poden trobar en la immensa majoria de representants públics de la formació, no en dubto, no hauria fet mal a ningú.

Ara, aquesta població de poc més de 1.500 habitants i que ocupa 17 km2 a la comarca de l’Anoia, serà coneguda uns dies perquè la justícia electoral li haurà retirat de manera forçada l’alcalde. Algú ho podrà comparar amb el cas de l’expresident Torra, però que ningú no s’enganyi. Tot i que el resultat sigui semblant, penjar una pancarta no és el mateix que no fer bé una adjudicació i intentar enganyar el tribunal amb excuses de mal pagador.